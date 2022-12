Nicole Kidman adora darse baños calientes con su marido

La actriz Nicole Kidman disfruta enormemente dándose un baño caliente antes de irse a la cama, ya que le ayuda a relajarse y dormir mejor, un momento solo mejorable si su marido Keith Urban la acompaña.

"Me encantan los baños de lavanda. Me ayudan a dormir mejor. Keith y yo solemos bañarnos juntos muchas veces. Es estupendo, ¡un momento que exprimimos al máximo!", declaró la intérprete a la revista PEOPLE.

La actriz -madre de dos hijas, Sunday (6) y Faith (3) junto a Keith- también procura cuidar de su delicada piel, por lo que usa protector solar todos los días, algo que no solía hacer en su juventud.

"Llevo camisetas que me protegen de los rayos UVA, sombreros y protector solar. No me permito quemarme, porque tengo la piel muy clara. Pero antes solía pasarme a menudo, a veces incluso me salían ampollas", añadió.

Puede que el paso del tiempo haya hecho que Nicole sea más consciente de los peligros del sol, pero lo que no ha conseguido cambiar es el sentimiento de nerviosismo que la embarga cada vez que inicia un rodaje.

"Me sentí muy avergonzada en el primer ensayo de la película 'Genius', en la que trabajo con Colin Firth y Jude Law. Tuve que ponerme de pie y simular que era capaz de actuar. Siempre me siento avergonzada el primer día, siento que enrojezco desde la cabeza hasta los dedos de los pies", concluyó.