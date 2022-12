Nicolás Vallejo-Nágera explica sus problemas de dinero con Paulina Rubio

El exmarido de Paulina Rubio, Nicolás Vallejo-Nágera, ha querido dejar claro que desde que se separara de la cantante en 2012, no ha recibido ningún tipo de pensión sino solo un pago fraccionado del dinero que le correspondía como resultado de la separación de sus bienes en común.

"Paulina y yo teníamos una empresa en Estados Unidos donde ingresábamos nuestro dinero para nuestros gastos. Durante los tres años del proceso de divorcio, en el tema económico negocié con sus abogados para solicitar un dinero que había ingresado en la cuenta de los dos. Cuando me separé no tuve acceso a la cuenta, y yo sólo quería lo que era mío. Era un dinero que había ganado yo, pero que había ingresado en la cuenta de los dos. Negocié una cantidad menor a la que me correspondía para terminar con esto. Los medios decían que recibía una pensión de Paulina, pero era mi dinero y me pagaban en plazos", reveló Colate en una entrevista al programa 'Ventaneando' de la cadena mexicana El Trece.

Consciente de la falta de información en torno a su carrera profesional, el empresario también ha aclarado cuál era su principal ocupación antes y después de conocer a la estrella mexicana.

"Siempre me he dedicado a la comunicación. He estado en empresas muy importantes en España. Monté mi propia empresa con muy poco dinero, escribía formatos de programas y los presentaba. Pero también me pedían otros trabajos: hacíamos campañas de comunicación, marketing y publicidad", declaró Colate, quien reconoce sin embargo que su carrera quedó a un lado cuando contrajo matrimonio con su ya exmujer: "Cuando Paulina y yo nos casamos dejé de ocuparme de mi empresa. Mis empleados se encargaban de ella, pero yo me dediqué a mi vida personal con Paulina".

Por su parte, la intérprete aseguraba la semana pasada no tener ganas de continuar adelante con su interminable batalla judicial con su exmarido, a pesar de que acababa de conseguir que un juez prohibiera a Colate viajar con su hijo Andrea Nicolás (4) a México durante su participación en el programa 'Baila si puedes'.

"Llegar a un acuerdo es lo que más quiero, pero se necesita mucho más que palabras para hacerlo", aseguraba Paulina en el programa 'Corazón' de Cadena Dial, donde reconoció que le consta que su exmarido también está cansado de sus dimes y diretes en los juzgados: "Yo sé que él quiere hacerlo bien".