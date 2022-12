Nicolás Vallejo-Nágera cobraría más de 250.000 euros por participar en 'Baila si puedes'

El empresario Nicolás Vallejo-Nágera podría embolsarse más de 250.000 euros por su participación en el programa mexicano 'Baila si puedes' -similar al concurso español 'Mira quien baila', del que formó parte el año pasado-, según se hacen eco los medios del país.

El desembarco de Colate la semana pasada en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para iniciar su nueva aventura profesional no estuvo exento de incidentes, ya que fue necesario que las autoridades policiales le escoltaran a través de las instalaciones aeroportuarias para protegerle de los reporteros que se habían dado cita en el lugar.

Publicidad

El empresario español ha vuelto a convertirse en el centro de la atención mediática tras demandar a su exmujer Paulina Rubio por incumplir el acuerdo de visitas que ambos alcanzaron el pasado mes de noviembre al oficializar su divorcio e impedirle ponerse en contacto con su hijo, Andrea Nicolás, durante más de 20 días.

"Paulina, si sigues sin conectarme con Nico no tendré más remedio que ponerlo en conocimiento del juez, junto con todo lo que ha pasado desde que firmamos el divorcio, que no es poco. Como te he dicho, Nico se da cuenta de todo. Yo lo he conectado todos los días, te mando fotos de todo lo que hace y te dejo intimar con él: lo hago por él. Hazlo por él, es su derecho. Espero que me lo conectes hoy", se lee en uno de los correos electrónicos que Colate presentó como prueba ante el tribunal de familia de Miami, al que tuvo acceso el programa 'Suelta la Sopa' de la cadena Telemundo.

Según el empresario, su exmujer se llevó a Nico a un viaje de más de 10 días -el tiempo máximo que el pequeño puede viajar según lo estipulado por el juez- a Quintana Roo, en México, a pesar de que el coordinador de crianza del pequeño se lo prohibió de antemano. Colate reclamaría por ello recuperar el tiempo de visitas perdido y que sea Paulina quien corra con los costes de representación de los abogados.