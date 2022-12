Nicky Hilton se enorgullece de ganar su propio dinero

La vida de lujo y excesos a los que se asocia el nombre de su familia nunca ha impedido que Nicky Hilton trabaje para ganar su propio dinero, una decisión de la que se siente especialmente orgullosa ya que le ha permitido no depender de la fortuna del clan Hilton, además de haber evitado que se convirtiera en el tipo de persona "malcriada" que tanto detesta.

"Para mí nunca ha sido una opción quedarme sentada sin hacer nada. Siempre he tenido que ganarme mi propio dinero. Muchas de las personas con las que crecí han terminado siendo unas completas malcriadas, es toda una decepción", aseguró la hermana menor de la polémica Paris Hilton a la revista Grazia.

Lo cierto es que la heredera del famoso imperio hotelero Hilton trata de huir lo más a menudo posible de la vida pública a la que se ve abocada en Los Ángeles, para refugiarse en la casa de la campiña inglesa propiedad de su novio James Rothschild, con quien mantiene una relación desde 2012.

"Me encanta el Reino Unido, y en especial su campiña. James tiene una casa en Bury St Edmunds y vamos allí lo más a menudo posible, todos los alrededores son impresionantes. Hay un jardín orgánico y solemos aprovechar para ir a dar largos paseos. Es el lugar perfecto para alejarte del mundo", confesó.

Más allá de la idílica vida campestre de la que disfruta junto a su enamorado, Nicky aprovecha sus visitas al Reino Unido para impregnarse de la moda inglesa, y en especial del atrevido estilo de las británicas.

"El sentido de la moda está mucho más desarrollado en Reino Unido que en Estados Unidos. Además me encanta la manera en que visten las chicas inglesas, porque arriesgan mucho más", declaró Nicky, desde su propia experiencia como icono de la moda de Beverly Hills.

Pese a haber pasado gran parte de su vida bajo la atención mediática, Nicky reconoce que ha tardado mucho tiempo en aprender a ignorar la imagen que de ella proyectan los medios de comunicación para evitar que le afecte negativamente.

"Cuando era más joven, me horrorizaba lo que publicaban acerca de mi vida. Pero a día de hoy solo me importa lo que puedan pensar las personas que me conocen", concluyó.