Nick Loeb firmó el contrato previo a la fecundación in vitro solo por miedo a Sofía Vergara

La actriz Sofía Vergara y su exprometido Nick Loeb se encuentran inmersos en una dura batalla legal por el control de los dos embriones femeninos que crearon antes de concluir su relación, y ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre la demanda que este ha interpuesto contra la colombiana para anular el contrato legal que ambos firmaron antes de comenzar el proceso de fecundación in vitro.

En los nuevos papeles obtenidos por el portal RadarOnline, Nick afirma que únicamente accedió a firmar dicho contrato por temor a su entonces prometida, después de que Sofía le "reprendiera fuertemente" durante una discusión que tuvo lugar en noviembre de 2013 cuando el empresario se atrevió a expresar sus dudas sobre algunos de los puntos del documento, como por ejemplo el apartado que especificaba que los embriones deberían ser destruidos si uno de los dos fallecía.

"Nick firmó el documento en cuestión aunque no estaba de acuerdo con él para evitar aún más maltrato", se puede leer en la demanda, en la que el empresario acusa a Sofía de maltratarle de manera habitual: "Ese tipo de abusos eran desafortunadamente comunes en la relación entre las dos partes, y [Vergara] maltrató psicológica, emocional y mentalmente a Loeb en muchas ocasiones. Por ejemplo, le maltrató en cuatro ocasiones diferentes: le golpeó en la cara en dos ocasiones, le pegó puñetazos y le tiró un teléfono a la cabeza".

Por su parte, Sofía ha dejado muy claro que no le preocupa en absoluto la posibilidad de que Nick consiga su objetivo, obtener el permiso legal para llevar a término los embriones con un vientre de alquiler, porque considera que ningún juez en su sano juicio accedería a su petición.

"Existe un contrato contra el que no puede hacer nada. En aquel momento incluimos en él lo que quisimos. No es como si te diesen el contrato justo antes de extraerte los óvulos. No, te lo dan con un tiempo de antelación. Lo miras, lo lees varias veces... Y no es solo eso, nosotros lo hicimos en dos ocasiones. Dos ocasiones diferentes, ¿y ahora de repente cambia de opinión? ¿Qué juez va a darle la razón? Incluso si se trata de destruir [los embriones] o no, no es lo que firmó en su momento. Debería haber pensado en todo eso", declaraba Sofía en el programa de radio de Howard Stern en la emisora SiriusXM.