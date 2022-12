Nick Loeb acusa a Sofía Vergara de maltratarlo físicamente

El empresario Nick Loeb ha acusado a la actriz Sofía Vergara, con quien mantiene una dura batalla legal por el control de los dos embriones femeninos que crearon antes de concluir su relación, de maltrato físico asegurando en la demanda que ha interpuesto contra ella que le golpeó en al menos cuatro ocasiones y que solía tratarle de manera degradante.

"Sofía lo maltrató físicamente en cuatro ocasiones distintas, lo golpeó en la cara en dos ocasiones, le daba puñetazos y le tiró su teléfono a la cabeza. Lo trataba de forma degradante de manera habitual diciéndole que era un perdedor, que no valía nada, y llamándole otras cosas denigrantes", dice la parte de la denuncia que leyó Hoda Kotb, presentadora del programa 'Today' de la cadena NBC al que Nick acudió para dar su versión de los hechos.

Durante su intervención, el exprometido de Sofía quiso explicar las razones que lo han llevado a iniciar un proceso legal contra la actriz para obtener un permiso que le permita llevar a término los dos embriones, en vez de recurrir a otras técnicas de reproducción asistida para cumplir su sueño de ser padre.

"No tiene nada que ver con si son mis bebés o sus bebés. Ya se han creado vidas. Muchas de las preguntas que me hacen son del tipo: '¿Por qué no sigues adelante y conoces a alguien?'. No cabe duda de que me encantaría hacer eso, ¿pero acaso no importa que ya haya dos vidas que han sido creadas? No sería capaz de tirar a la cuneta un niño que ya hubiese nacido...", explicó Nick.

Fuente: Bang Showbiz



