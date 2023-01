Nick Jonas sueña con ser un padre ejemplar, igual que su hermano

Su experiencia como tío de las pequeñas Alena y Valentina, las dos hijas de su hermano mayor Kevin, ha conseguido que al cantante Nick Jonas se le despierte el instinto paternal a pesar de que es consciente de que, por ahora, no es el momento adecuado para que él forme una familia.

"Absolutamente", aseguró el cantante sin pensárselo dos veces cuando le hicieron la gran pregunta, si ya pensaba en tener hijos, en una entrevista a la emisora iHeart Radio. "A ver, ya tengo dos sobrinas preciosas. Soy el padrino de una de ellas. Cada vez que las sostengo en brazos, es como si sintiera que todo cobra sentido. Mi hermano Kevin es el hombre más feliz del mundo, y adora a su mujer y a sus niñas".

Aunque solo tenga cinco años más que él, Kevin se ha convertido en el gran ejemplo del popular artista.

"El suyo es un matrimonio maravilloso, y es un padre increíble. Y creo que, en su caso, se casó muy pronto y tuvo hijos siendo muy joven para los parámetros actuales. Pero él siempre me ha dicho que considera que es la mejor decisión que ha tomado nunca, que ha sido lo más adecuado para él. Pero me parece que no lo es para mí, al menos por el momento. Pero en algún momento del futuro me encantaría ser padre", afirmó.

Uno de los principales obstáculo que se interpone actualmente en el camino del cantante a la hora de cumplir ese sueño es que, desde que se supo que la modelo Olivia Culpo y él habían decidido seguir caminos separados, no se le ha conocido pareja o relación estable por falta de tiempo.

"Bueno, algunas personas encuentra el amor y viven romances, es una experiencia maravillosa, pero ahora mismo yo estoy muy concentrado en mi trabajo. Tengo demasiadas compromisos en mi agenda como para plantearme siquiera perder la cabeza por amor", afirmaba recientemente el intérprete en una entrevista a Men's Health.