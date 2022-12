Nick Jonas no se arrepiente de su pasado sentimental

El cantante Nick Jonas, que puso punto final recientemente a su relación con la Miss Universo Olivia Culpo, no tiene más que cosas positivas que decir sobre sus antiguas parejas sentimentales, incluyendo la polémica Miley Cyrus, con quien mantuvo un noviazgo cuando ambos eran adolescentes.

"Ahora nos movemos en círculos diferentes. Ella se está dedicando a lo suyo y me alegro por ella. No me arrepiento de nada en mi vida sentimental. Todo sucede por una razón y es lo que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy ahora. La imagen de niño bueno hace que crecer sea más interesante porque básicamente la gente no espera que lo hagas", asegura el intérprete a la revista HELLO!

A pesar de haber sido novio de una de las mujeres oficialmente más atractivas del mundo, Nick no se considera a sí mismo un seductor.

"No pienso en mí de esa manera porque en el momento en el que comienzas a verte como un sex symbol dejas de ser sexy", añade.

El espectacular físico que luce a día de hoy tampoco es consecuencia de un deseo de aumentar su atractivo, sino de la pasión de Nick por la vida sana.

"Ya comía de forma sana incluso antes de interesarme por el ejercicio porque pensaba mucho en qué estaba metiéndome en el cuerpo".

