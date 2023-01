Nick Carter y Lauren Kitt esperan su primer hijo

El excomponente de los Backstreet Boys Nick Carter dará la bienvenida a su primer hijo junto a su mujer, la actriz y experta en fitness Lauren Kitt -con quien se casó en 2014-, el próximo año.

"Están muy contentos y llenos de alegría. Llevan intentando tener un bebé desde hace mucho tiempo", explicó una fuente a Us Weekly.

Aunque en el pasado Nick había asegurado que jamás pasaría por el altar, su opinión sobre el matrimonio cambió tras conocer a Lauren en 2013.

Nick, que tuvo una infancia complicada y no mantiene contacto con sus padres, considera a sus antiguos compañeros de grupo -A.J. McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson y Brian Littrell- su verdadera familia.

"Ellos se convirtieron en la familia que no tenía en aquel momento. Todos los chicos tenían unas familias y unos valores morales increíbles, una serie de cosas con las que yo podía conectar y de las que podía aprender, para ponerlas en práctica con mi propia familia. Aprendí mucho de los chicos", confesaba el cantante al programa 'Access Hollywood Live'.

De pequeño, Nick tuvo muchos problemas debido a la complicada situación económica de su familia.

"No teníamos mucho dinero. Había mucha tensión en casa y siempre había alcohol a nuestro alrededor, así que durante muchos años me sentí torturado y padecí mucho estrés. Me di cuenta de que no podía salvarles o tenerles como familia. Pero de alguna manera, mis compañeros me salvaron y Dios me dio una nueva vida".