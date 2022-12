Niall Horan vuelve a enamorarse

El joven integrante de One Direction compartió recientemente un apasionado beso con la también irlandesa Thalia Heffernan -una atractiva modelo de 19 años- que podría no quedarse en un mero episodio anecdótico, ya que la pareja está tratando de encontrar desesperadamente un hueco en sus respectivas agendas laborales para volver a protagonizar más momentos inolvidables en su recién estrenado romance.

"Thalia es una chica encantadora, hermosa por fuera y por dentro, y eso es precisamente lo que tiene loco a Niall. Desde que se conocieron hace unas semanas, no han dejado de hablar por teléfono y de mandarse mensajes de texto. Están tratando de verse otra vez lo antes posible, se han dado cuenta de que están hechos el uno para el otro", reveló una fuente al periódico The Sun.

El único problema que podría poner límites a esta idílica relación es la ambiciosa gira musical en la que está sumergido el carismático Niall Horan, 'Where We Are Tour', un periplo que le tendrá viajando constantemente durante los próximos meses y que, probablemente, retrasará el próximo encuentro hasta que ambos puedan verse en Australia.

"Los dos se sienten genial cuando se encuentran juntos, pero han tenido la mala suerte de conocerse en circunstancias poco propicias. Niall no está más de dos días en la misma ciudad y ella también viaja mucho debido a sus compromisos en la industria de la moda; pero eso no les ha impedido organizarse debidamente y acordar una nueva cita en Australia, donde One Direction ofrecerá próximamente un concierto y el lugar en el que Thalia trabajará justo después del verano", aseguró el mismo informante.