Niall Horan quiere una novia 'normal'

A pesar del éxito que los jóvenes de One Direction tienen con las chicas, el rubio de la banda, Niall Horan, aún está soltero, y no parece que le esté resultando fácil encontrar a la mujer de sus sueños.

"Tienes que encontrar a alguien que te vea como una persona normal, que es exactamente lo que soy yo, quiero encontrar a alguien a quien le guste por mí mismo, no porque forme parte de One Direction", confesó el cantante al portal E! News.

La normalidad es algo que el exitoso grupo echa de menos también en su día a día, especialmente cuando ocurren incidentes como el que sufrieron el pasado martes a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, donde una multitud de fotógrafos les esperaban. En medio de un gran caos, Niall fue derribado por los fotógrafos mientras que una fan fue golpeada accidentalmente en la cara por Zayn Malik.

"No me esperaba eso, había un montón de fotógrafos, 50 o 60, y los fans se encontraban detrás de ellos. Empezaron a empujarse unos a otros, lo que hizo que nosotros también recibiéramos golpes. De repente alguien me empujó y me tiró al suelo, fue una locura, también Zayn fue arrastrado por el suelo", explicó el irlandés.

Sus otros compañeros, Harry Styles, Louis Tomlinson y Liam Payne, lograron salir ilesos y todos fueron trasladados rápidamente para evitar que ocurriera una tragedia.

Por: Bang Showbiz