Niall Horan cree que la salida de Zayn Malik de One Direction unió más a la banda

No parece que Niall Horan guarde ningún rencor a Zayn Malik por haber dejado One Direction el pasado marzo para poder vivir una "vida normal" ya que cree que a la banda no le ha ido mal desde entonces, al contrario, les ha unido aún más.

"Tomó esa decisión y ahora es feliz. Nosotros estamos felices y todo ha salido bien. De hecho, al resto de nosotros nos ha unido más", explicó en la emisora RTÉ 2fm.

Niall (22) ha admitido que tanto él como sus compañeros de grupo, Harry Styles (21), Louis Tomlinson (23) y Liam Payne (22) se imaginaban que Zayn planeaba dejarles porque cada día que pasaba se encontraba peor.

"Hacia el final podías ver que no lo estaba disfrutando mucho, su corazón no estaba ahí. Nunca hubo discusiones o desacuerdos, ni nada de eso. Simplemente creo que al final dejó de gustarle aquello. Tuvo un par de conversaciones en las que tuvo que tomar unas cuantas decisiones... y si tu corazón no está comprometido con algo, no deberías hacerlo", contó.

La popular banda se tomará un descanso el año que viene para poder pasar más tiempo con sus familias y para centrarse en sus proyectos individuales.

"[Un descanso] es algo bueno. Llevamos trabajando mucho desde hace cinco años. Cinco discos, cinco giras. Estamos en una buena edad para parar un minuto, darte un respiro y volver, por ejemplo, en un año", concluyó.

Por: Bang Showbiz