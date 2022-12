Niall Horan adora la Navidad

Ya desde su infancia el cantante Niall Horan ha sentido un especial entusiasmo con la llegada de la Navidad, un periodo que aprovecha para disfrutar de la compañía de sus familiares y de los tradicionales banquetes característicos de estas fechas.



"Disfrutamos mucho de la Navidad porque a Niall le encanta estar con la familia, y sobre todo los almuerzos. Siempre comemos pavo, jamón y también verduras. ¡Me cuesta un montón preparar el menú! Aunque reconozco que es un periodo más especial para los niños pequeños. Aún recuerdo cuando convencí a Niall para que subiera al tejado a escuchar los renos de Papá Noel. ¡Era muy gracioso!", indicó Maura Gallagher, madre de Niall, a la revista Star.



Aunque está orgullosa de la gran cantidad de compromisos profesionales que mantienen ocupado a Niall junto a la banda One Direction el resto del año, Maura no puede evitar sentir una gran soledad al notar la ausencia de su hijo en su hogar.



"Echo mucho de menos a Niall cuando no está en casa, me siento muy sola cuando no está aquí. Aunque le visite donde esté, no es lo mismo", confesó al mismo medio.



Aun así, la gran complicidad que muestra su hijo con el resto de miembros del popular quinteto musical le ayuda a sobrellevar su ausencia, ya que es consciente de que la amistad que le une a sus compañeros garantiza su bienestar. "Los chicos [de One Direction] son los más adorables que he conocido en mi vida. Harry es un encanto y Zayn es más misterioso. Poco a poco todos van creciendo, pero Niall siempre será mi hijito", admitió.

Fuente: Bang Showbiz