Naya Rivera quiere cantar con Jennifer Lopez

La joven actriz de la exitosa serie 'Glee' tiene muchas similitudes con su adorada Jennifer Lopez, ya que ambas son polifacéticas artistas de origen portorriqueño caracterizadas por el éxito precoz y un innegable atractivo físico. De hecho, esos elementos en común podrían propiciar en el futuro que las dos artistas unieran sus melodiosas voces para dar forma a un nuevo tema musical, un sueño que Naya Rivera no duda en hacer público para demostrar su determinación a la hora de llevarlo a cabo cuanto antes.



"Ahora estoy muy ocupada con mi trabajo en la serie [refiriéndose a la popular comedia musical], pero uno de mis grandes objetivos a corto plazo es grabar un dueto con Jennifer Lopez, una de mis grandes referencias artísticas. Espero que podamos trabajar juntas lo antes posible, ya que he hablado con ella sobre el tema y parece haberle gustado mi propuesta", reveló la angelical estrella televisiva en una entrevista radiofónica con la presentadora Karli Henriquez.

Publicidad



Desde que saltara a la fama por dar vida a uno de los personajes más complejos de 'Glee' -Santana Lopez, una animadora de origen mexicano y definida por su bisexualidad- a la versátil intérprete le han llovido numerosas ofertas del mundo del espectáculo que se acaban de ver materializadas con el lanzamiento de su primer disco de estudio, 'Sorry', lo que revela un desarrollo artístico que emula al de la propia Jennifer Lopez, quien se dio a conocer al mundo por su papel en la mítica cinta 'Selena' antes de debutar en el universo pop con su exitoso álbum 'On the Six'.



Esta no es la primera vez que Naya Rivera confiesa públicamente la obsesión que siente por la figura de Jennifer Lopez, ya que recientemente atribuyó al legado de la diva del Bronx sus propios deseos de convertirse en una respetada intérprete dispuesta a extender su influencia musical durante décadas.

"Es increíble lo guapa que es Jennifer Lopez y el poderío que proyecta ante la opinión pública. Ella no es solo la artista que más me ha influenciado a la hora de iniciarme en esta profesión, sino que es uno de los mejores ejemplos que podemos seguir las mujeres ambiciosas. Ella encarna a la perfección lo que significa convertirse en toda una estrella y en una de las personas más poderosas de la industria, aunque el mayor de sus logros es el de haberse mantenido imbatible en su posición durante tantos años, teniendo en cuenta lo difícil que es mantenerse vigente en este negocio", explicaba Naya Rivera a la revista Latina.

Al igual que hizo Jennifer en dos ocasiones, la joven actriz pasará por el altar próximamente tras haber hecho público su compromiso matrimonial con el rapero Big Sean, a quien le unen seis meses de relación sentimental que, a pesar de la brevedad, ambos artistas han escenificado con muestras constantes de cariño y complicidad.

Por: Bang Showbiz