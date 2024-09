¿Natalia tenía suerte?: Esto es lo que Be en verdad pensaba de su dupla en el Desafío

Al sincerarse en Preguntas a Muerte, Be habla sobre la que fue su dupla en el Desafío 2024 y gracias a la cual pudo volver a medirse en este reality de los colombianos: Natalia.

Inicialmente, el finalista de 2018 revela lo que opina de su compañera: "con ella nos entendimos bien, era buena en la definición, entonces, obviamente hay momentos en los que se veía muy lenta la cosa por ambas partes".

Con respecto al punto de vista que tenía de Natalia antes de conocerla, Be habla sin tapujos: "ella es buena persona, por lo que veía de alguna manera en la televisión pensaba que iba a ser quejambrosa y que iba a tirar todo al suelo, pero me demostró otra cosa, que era una guerrera y no le importaba golpearse e iba para adelante".

Frente a esto, recalca que ella se ganó el puesto hasta el que llegó y que no fue suerte, sino que tenía su fortaleza en la definición. A la vez, resalta que siente que hubiesen podido dar un paso más dentro de la competencia.

Be y su rivalidad con Olímpico en el Desafío

Uno de los temas más valiosos para este eliminado del reality de los colombianos en su participación de la mano de Natalia fue el poder darse una oportunidad que llevaba esperando desde la edición en la que estuvo.

"Cuando yo me encuentro con Olímpico yo dije 'no, aquí tenemos que hacer revancha, si nos pusieron así eso es por algo. Esto no puede quedar así'", dice Be, destacando que en el 2018 las cosas se definieron por una votación de los fanáticos del Desafío.

Al comentar lo vivido en la Ciudadela, el eliminado relata lo que experimentó en el Box Negro: "cuando estábamos en muerte, que me tocó definir contra Olímpico, para mí eso fue una final y yo puedo decir en cierto modo que me saqué la espinita. Él me gano en votaciones, pero esta vez yo lo saqué".

De esta manera, Be recalca esa rivalidad competitiva que tiene con quien fue dupla de Karen y que se queda dentro de la arena de juego: "era él o yo, entonces me siento contento".