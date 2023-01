“Nadie sabe las noches que yo lloré por tener que salir de Venezuela” Carlos Baute

Hace años que cambió su tierra natal por tierras ibéricas, ya que ninguna de esas personas sabe realmente lo duro que le resultó dejar atrás su vida y sus costumbres para probar suerte con su música en Europa.

"Es muy complicado, nadie sabe las noches que yo lloré, las noches de soledad y lo difícil que fue para mí salir de Venezuela. Yo era el típico venezolano con muchos amigos, surfista, que iba a la playa de Cuyagua y se quedaba allí los fines de semana. Estudiaba percusión venezolana. Estaba muy arraigado y lo pasé muy mal porque aquí, en España, empiezas a tener frío, hasta el verano hay cuatro estaciones... son mil cosas. Las costumbres son diferentes y para mí fue muy difícil al principio. Y la gente cree que me fui, de mi país, y no, yo vine, a Europa, a trabajar y me abrieron las puertas. Y menos mal que tenía trabajo porque eso me quitaba la tristeza y ese apego que yo tenía por Venezuela", explicó el intérprete en una entrevista con Shirley Varnagy para Circuito Éxitos.

Aunque echa de menos a su familia y a sus amigos, Baute no ha visitado su país natal desde hace más de dos años por miedo a la violencia y a lo que le pudiera llegar a suceder debido a sus críticas abiertas al Gobierno, especialmente después de enterarse de que al cantante Nacho Mendoza -del dúo Chino y Nacho- le anularon el pasaporte el pasado mes de febrero cuando viajó a Caracas para participar en la concentración 'Un Grito por la Libertad'.

"Han muerto amigos míos por la inseguridad del país. Tengo tres amistades que han muerto por inseguridad y eso te hace ser diferente. Ves la realidad del país diferente. El papá de una amiga también murió, le mataron simplemente para quitarle el carro. Ese tipo de cosas te dan una visión diferente y te llenas de rabia por lo que está ocurriendo en Venezuela cuando mis padres me contaban que antes dormían con las puertas abiertas, hace más de 40 años. Qué pena que eso no siga así. Yo en Madrid he dejado sin querer el coche abierto en la calle durante quince días porque se me olvidó cerrarlo, y estaba perfecto", aseguró durante la conversación, durante la que quiso dejar muy claro que no se ha olvidado de su país: "Extraño muchísimo el ir porque quiero ver a mi familia y a mis amigos y cantar allí".