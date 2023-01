¡Muy enamorados! Así celebraron Taylor Swift y Calvin Harris su primer aniversario

El DJ Calvin Harris y la cantante Taylor Swift celebraron este domingo su primer aniversario preparando juntos una tarta casera decorada con el mensaje "1 año" y corazones rojos. Calvin fue el encargado de explicar el significado de la tarta a sus fans en un vídeo que publicó en su Snapchat, en el que también aparecía Taylor asintiendo.

"Un año. Tenemos nuestra tarta del año. Es un año", revela el DJ en el vídeo junto al mensaje: "Un año... ha sido fácil".

Por su parte, Taylor ha compartido en su cuenta de Instagram una foto de un colgante con forma de corazón y con la fecha del día que comenzó su relación con Calvin.

"6.3.15. ¡Ya llevamos un año", escribió junto a la imagen, que ha conseguido ya más de un millón de me gusta.

En los últimos meses la pareja ha comenzado a intercambiar con más frecuencia mensajes a través de las redes sociales. Tras la ceremonia de los Grammy el mes pasado, Calvin, que no acudió a la gala, felicitó públicamente a su chica después de que esta consiguiera los premios a Mejor Álbum del Año, Mejor Álbum Pop y Mejor Videoclip.

"Enhorabuena a mi preciosa novia", escribió Calvin en Instagram junto a una foto de su chica actuando sobre el escenario de los Grammy.

Sin embargo, el DJ no parece dispuesto a mezclar su vida personal y profesional realizando una colaboración musical con Taylor.

"El nuevo sencillo de Calvin ya está listo, pero su discográfica quiere que colabore con una gran estrella estadounidense. Saben que atrae a personas muy importantes porque todo el mundo quiere trabajar con él. Le han planteado la idea de trabajar con Taylor, pero él la ha rechazado educadamente. Calvin ya sabe lo mal que pueden salir las cosas al trabajar con alguien con quien mantiene una relación. Lo suyo con Taylor va muy en serio y no quiere arriesgarse. Está loco por ella", aseguraba una fuente al periódico The Sun.

El DJ mantuvo anteriormente una relación con la cantante Rita Ora que llegó a su fin en junio de 2014, tras lo cual ella tuvo que eliminar varios de los temas de su próximo disco en los que había trabajado con Calvin porque este le prohibió utilizarlos. También le impidió interpretar el tema 'I Will Never Let You Down' en los premios Teen Choice porque los derechos de la canción le pertenecen a él.

En el caso de Taylor, antes de comenzar su relación con Calvin mantuvo mediáticos romances con Harry Styles, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Joe Jonas y Conor Kennedy.