Muere Florence Henderson, la matriarca de 'La tribu de los Brady'

Este es uno de sus últimos post en Twitter de la actriz

La actriz Florence Henderson, a quien muchos recordarán aún por dar vida a la sonriente y rubísima matriarca de la popular serie de los 70 'La tribu de los Brady', ha fallecido este jueves a consecuencia de una insuficiencia cardíaca en el centro médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.

Su representante ha confirmado que la intérprete de 82 años estaba rodeada de sus cuatro hijos en el momento de su muerte.

"Permaneció muy activa hasta que hace unos días comenzó a sentirse algo mal. Hasta el último momento parecía que se recuperaría", confirmó David Procow, su publicista.

Hace apenas unos días, Florence había acudido como parte del público a la final del programa de baile 'Dancing With the Stars', en el que ella misma había participado en 2010, para acompañar a la actriz Maureen McCormick, quien interpretó a su hija Marcia Brady durante cinco años y que este mismo año había sido una de las concursantes del espacio televisivo. Maureen ha querido rendirle un último homenaje a su madre en la ficción a través de su cuenta de Twitter.

"Florence Henderson fue una querida amiga mía durante mucho tiempo y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Todo mi cariño y un abrazo para su familia. Te echaré de menos profundamente. DEP Florence. Siempre te llevaré en mi corazón".

Varias personalidades de la industria del entretenimiento han querido expresar también su pesar por el fallecimiento de la veterana actriz, incluyendo el presentador de 'Dancing with the Stars' Tom Bergeron y la actriz Debra Messing, más conocida por su papel en la serie 'Will y Grace' y que era una gran fan de 'La tribu de los Brady'.

Pero sin duda uno de los mensajes de despedida más emotivos es el que le ha dedicado la oscarizada Patricia Arquette, quien ha querido agradecerle una última vez todo el apoyo que ofreció en vida a su propia hermana, Alexis Arquette, quien tristemente falleció también el pasado septiembre.

"Florence Henderson, una persona cariñosa, amable y con talento, ha fallecido hoy. Gracias, Florence, por ser una amiga tan buena y generosa para mi hermana Alexis", le ha asegurado Patricia a través de Twitter.

Florence se casó con el director de casting de Broadway Ira Bernstein, con quien tuvo a sus cuatro hijos. Sin embargo, la pareja acabó divorciándose en 1985, y dos años después la actriz contrajo matrimonio con su segundo marido, Dr. John Kappas, que murió en 2002.

Por: Bang Showbiz