Pineda, eliminado del Desafío, opinó sobre la decisión de Zambrano de sacrificarse por Gamma

Pineda abrió su corazón en El Sentenciado, formato de Caracol Televisión, acerca de su paso por el Desafío del Siglo XXI. En exclusiva, el exintegrante de Beta se refirió acerca del conmovedor momento que protagonizó Zambrano en el capítulo 11 de la producción al anunciar que era El Elegido del ciclo y que perdió 10 millones de pesos por proteger a su equipo, pues su tarea era llevarlos a Playa Baja.

Mira la entrevista completa:

Qué hubiera hecho Pineda en el lugar de Zambrano en el Desafío

Al respecto, el exmilitar confesó que esta es una situación compleja de asumir, argumentando que, a pesar de que hay intereses individuales de por medio, admira la tenacidad con la que su compañero tomó la decisión de favorecer a los naranjas independientemente de los problemas que han tenido al interior de la casa.

“Yo creo que yo pienso igual que él (…) Él lo dijo muy claro y es ‘a mí no me enseñaron a pasar por encima de nadie para triunfar' y me pareció que con honor dijo desde un principio ‘voy a muerte’ y fue y ganó y realizó un excelente trabajo”, explicó.

Posteriormente, contó que la producción de Caracol Televisión les advirtió que el formato se iba a caracterizar este 2025 porque iba a jugar con la fuerza mental de los competidores y considera que se cumplió con este punto, pues muchos han tenido que armar sus propias hipótesis acerca de quién podría estar jugándole en contra a su propio grupo.

“Por 10 millones yo no vendería mi conciencia”, reflexionó el concursante.

Durante el mismo encuentro, Pineda se refirió acerca de su relación con Abrahan, líder de la casa Beta, y cómo percibió su paso por La Ciudad de las Cajas durante el ciclo que estuvo allí compartiendo con los demás jugadores que sueñan con ganar el reality. Mira la entrevista completa:

