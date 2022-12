Morrissey: 'Cuando un toro mata a un torero se hace justicia'

El ex líder del grupo The Smiths, Morrissey, nunca ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de los temas sociales con los que se siente especialmente identificado, entre los que los derechos de los animales ocupan un lugar de honor. Así que, aunque extremo, su punto de vista sobre las corridas de toros en particular y la tauromaquia en general no resulta demasiado sorprendente.

"Los toreros no son matadores, son asesinos. Cuando son heridos por el toro me siento muy feliz. Y si este les mata, pienso para mis adentros: 'Bien, justicia al fin'", aseguró en una entrevista concedida al periódico El Mundo, durante la que dejó claro su punto de vista sobre la necesidad de prohibir o no las corridas: "No hay problema más importante [que este] en España si resulta que eres un toro".

La opinión del veterano roquero, vegetariano confeso, sobre el excesivo consumo de carne en las sociedades occidentales tampoco resulta precisamente moderada.

"No se debe tolerar la violencia, y no hay nada más violento que lo que se conoce como 'la industria de la carne': es un cáncer y terminará provocándote cáncer. Y es también la más horrible injusticia social que sucede en el planeta ahora. Realmente no necesitas comer morro de cerdo: sería mejor comer amianto", aseguró Morrissey, que el pasado mes de noviembre reveló que había sido hospitalizado en varias ocasiones a lo largo del último año y que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer.