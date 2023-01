Mónica Cruz niega haber retomado su relación con Miguel Ángel Muñoz

En los últimos tiempos ha sido relativamente frecuente ver juntos de nuevo a los actores Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz -protagonistas de 'Un paso adelante' y pareja sentimental hasta 2004-, ya sea en los reencuentros que han venido protagonizando junto a otros miembros del reparto de la antigua serie o incluso en eventos de corte navideño que evidenciaban la estrecha relación que siguen manteniendo los dos intérpretes.

Sin embargo, y a pesar de las numerosas ocasiones en que ambos han dejado claro, sin estridencias y con absoluta naturalidad, que su amistad permaneció intacta tras la ruptura pero jamás se han llegado a plantear la posibilidad de dar una segunda oportunidad a su extinta historia de amor, a finales de la semana pasada surgieron nuevos rumores que apuntaban a una sorprendente reconciliación y que, supuestamente, se veían apoyados por fuentes del entorno de la pareja.

Publicidad

La respuesta de la también bailarina y hermana de Penélope Cruz a las conjeturas no se ha hecho esperar, aunque ella misma ha reconocido este lunes que su intención inicial era la de ignorar por completo las habladurías. Para zanjar el asunto de raíz y, por tanto, desmentir con rotundidad el bulo publicado, la intérprete ha concedido unas raras declaraciones a la revista ¡Hola! en las que, además, se ha mostrado "alucinada" ante la rapidez con las que se ha difundido tan disparatada teoría.

En la citada entrevista, Mónica ha vuelto a insistir en que el vínculo que le une al que fuera su compañero en la ficción televisiva sigue siendo exactamente el mismo que les ha definido desde hace quince años, por lo que no pudo hacer otra cosa que "reírse" durante los tres días inmediatamente posteriores a la llegada de los mencionados rumores. No obstante, y ahí justifica ella su necesidad de salir al paso para neutralizarlos, estos han "perdido" ya su "gracia" y han empezado a cobrar una dimensión que no está dispuesta a tolerar.

De la misma forma, Mónica ha dejado bien claro que, en el caso de que las conjeturas fueran ciertas, ni se "escondería" ni trataría de ocultarlas de forma innecesaria, pese a que jamás le ha gustado hablar de sus "cosas" y menos aún tener que adentrarse en estériles debates sobre su ámbito más íntimo. Eso explica, según se desprende de sus palabras, que no vaya a pronunciarse de nuevo sobre el tema a riesgo de empezar a "enfadarse", al tiempo que seguirá publicando tantas fotos junto a Miguel Ángel como le apetezca, al ser este su amigo y haberle acompañado en numerosas reuniones "familiares", una dinámica que ambos seguirán cultivando en el futuro.

Por: Bang Showbiz