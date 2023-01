Mónica Cruz habla de su supuesto romance con David Bisbal

Teniendo en cuenta que la situación no era precisamente la más propicia para lanzar preguntas de índole personal o sobre temas relativamente delicados, resulta comprensible que la actriz Mónica Cruz no fuera capaz de disimular su perplejidad al ser abordada por los periodistas en la alfombra roja de los premios Goya, cuya ceremonia tuvo lugar este sábado en el hotel Marriot de Madrid, y ser directamente cuestionada sobre un supuesto idilio con el cantante David Bisbal.

Pero al margen de lo inapropiado o no de la pregunta, el desconcierto mostrado por la hermana de Penélope Cruz tras ser interpelada por la reportera se debía fundamentalmente a que ni siquiera era conocedora de la existencia de tales rumores, los cuales emergieron el pasado mes de septiembre a raíz de uno de los pasajes del libro de memorias de Chenoa, 'Defectos perfectos', en el que la artista parecía dejar entrever que el almeriense le había sido infiel con la también bailarina tras rodar juntos el vídeo de su famosa canción 'Lloraré las penas' (2002).

Publicidad

Como puso de manifiesto mientras trataba de encontrar sentido alguno a la pregunta que acababan de dirigirle, Mónica tuvo hasta dificultades para recordar la única colaboración profesional que ha realizado hasta el momento con el astro de la música, pero no dudó en asegurar de forma tajante que no había mantenido idilio alguno con el andaluz y, sobre todo, que no tenía intención de pronunciarse sobre esta clase de conjeturas más de lo estrictamente necesario.

"Yo ahí no sé ni de lo que me estás hablando y no voy a entrar. Sí, participé en el videoclip, pero eso fue hace miles de años y la verdad es que he tenido la suerte de colaborar con muchos otros artistas. Y aunque tuviera más tiempo del que tengo, no voy a entrar en lo que se comenta en las redes sociales. Es que no compensa, de verdad, son muchas cosas, tanto buenas como malas, y trato de darles la importancia justa", explicó sin ocultar su extrañeza, justo antes de que la informadora le pidiera una respuesta algo más rotunda sobre el hipotético romance que se le ha atribuido.

"No, no, hicimos ese vídeo hace mucho y ya está", sentenció.

Por: Bang Showbiz