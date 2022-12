Mis canciones las pueden oír tanto adultos como niños: Nicky Jam

A pesar de las explícitas letras de los temas del cantante Nicky Jam , él sostiene que su música es para todos los públicos porque trata "de manera sutil" cualquier tipo de temas, incluidos los relativos al sexo.

"Normalmente cuando la gente escucha canciones de reguetón tienen que ver más con el sexo. Mis estribillos son dulces, pegadizos, como el chicle. Las letras hablan sobre cosas que no se habían oído antes, incluso 'Travesuras', que invita a una mujer a portarse mal, lo hace de una manera sutil. Las palabras no tienen nada que ver con sexo, es tan simple como eso. Puedo decir que es un nuevo estilo de reguetón que sirve tanto a niños como a adultos", explica el cantante en una entrevista a Billboard.

Parece que además, el intérprete de reguetón se está planteando seriamente tomar el relevo de algunos de sus compañeros -como Prince Royce o su colaborador en el éxito 'El Perdón', Enrique Iglesias- para lanzarse al mercado internacional con temas compuestos originalmente en inglés.

"Canto muy bien en inglés, y creo que debería tomar ventaja de mi versatilidad. Puedo cantar, puedo tocar la guitarra. Antes era frustrante no hacer nada, me sentía como si tuviera talento y lo estuviera desperdiciando. Así que ahora estoy aprovechándome. Ahora la gente entiende qué es lo que puedo ofrecer y eso me hace feliz. Quiero que la gente sepa cuánto he tenido que trabajar para llegar hasta aquí", explica.

Sin embargo, Nicky prefiere quitar importancia a sus recientes éxitos -su single 'El Perdón' se ha convertido en la segunda canción que más semanas consecutivas ha liderado la lista Hot Latin Songs de Billboard en la historia de la clasificación- para reducir la presión de encontrarse en lo más alto.

"Intento no pensar en el éxito porque es mucha presión. No puedo escribir pensando en mejorar otras canciones. Tengo que escribir canciones bonitas y ya está", dijo.