Miranda Lambert posa por primera vez con su novio Anderson East en los premios ACM

La velada no podría haber resultado más especial para la intérprete ya que, además de recorrer la alfombra roja enfundada en un vestido amarillo con un vertiginoso escote del brazo de su chico, también se llevó a casa dos galardones: el de Mejor Vocalista Femenina -premio que consiguió por séptimo año consecutivo- y el de Evento Vocal del Año por su colaboración en la canción 'Smokin' and Drinkin' con Little Big Town.

Miranda -que subió al escenario para interpretar su tema 'Tush' a lo largo de la velada- coincidió en la ceremonia con su exmarido Blake Shelton, que fue el encargado de abrir la gala con su tema 'Came Here To Forget', que supuestamente compuso para su actual pareja, la cantante Gwen Stefani. Aunque el anuncio de la separación de Miranda y Blake el año pasado supuso toda una sorpresa, ninguno de los dos ha tardado demasiado en rehacer su vida tras decidir seguir caminos diferentes.

A pesar de la atención mediática que acaparó el exmatrimonio durante la gala, el gran triunfador de la noche fue Chris Stapleton al llevarse a casa cuatro galardones incluyendo el de Mejor Vocalista Masculino del Año, Mejor Vocalista Revelación del Año, Mejor Álbum del Año por 'Traveller' y Mejor Canción del Año por 'Nobody to Blame'.

Por: Bang Showbiz