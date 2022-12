Miranda Kerr anima a las mujeres a que salgan con varios hombres a la vez (pero sin acostarse con ellos)

La guapa Miranda Kerr no ve bien que una chica se acueste con un hombre en la primera cita porque cree que es bueno salir con varios a la vez para así ampliar sus opciones.

"Mi filosofía es que no [te acuestes en la primea cita con un hombre] porque energéticamente, como mujeres, nos sentiremos ligados a ellos y es mejor salir varias veces antes de ver si realmente quieres sentirte ligada a él o no. Si no te estás acostando con alguien creo que es correcto que salgas con uno y con otro. A los hombres no les gusta que les falten al respeto y a las mujeres nos gusta sentirnos queridas. Así que si una mujer se siente querida, respetará al hombre, y si un hombre se siente respetado, querrá a la mujer. No es complicado. Durante mucho tiempo yo lo hacía mal. Constantemente era yo la que daba a mi pareja. Pero lo que funciona es que no sientas que tienes que ser todo para todos", explica en el número de febrero de la revista Harper's Bazaar.

Miranda está soltera y no parece tener ninguna gana de encontrar novio, ya que quiere centrar toda su atención en su hijo Flynn, de cuatro años y fruto de su fallido matrimonio con Orlando Bloom.

"Si surge algo salgo, pero ahora mi prioridad es mi hijo. No busco una relación. No. Creo que el hombre debe ser el que busque a la chica, pero eso solo es lo que yo pienso. Creo que una mujer debe responder [a mensajes de texto de un hombre] pero no ser ella quien contacte", añade.

Y aunque la modelo recomienda a la mujer lucir ropa interior sexy para elevar su autoestima cuando está saliendo con un hombre, ella preferiría andar desnuda todo el tiempo, y lo haría si no tuviera siempre un paparazzi tras sus pasos.

"Me encanta sacarme los zapatos y pisar la hierba. O tomar el sol desnuda. Me encantaría bucear sin nada en el océano. Si no me tuviera que preocupar por el hecho de que alguien me estuviera haciendo fotos, lo haría. Me gusta estar desnuda", concluye.