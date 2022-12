Mindy Kaling se entretiene 'contando enemigos'

La creadora y protagonista de la serie 'Mindy Project' no ha dudado en compartir cuál es aquella afición que le gusta practicar a diario.

"Mi lujo preferido es el vaso de whisky que me tomo cada noche tumbada en el suelo de mi oficina mientras cuento enemigos", asegura Mindy Kaling en la revista Vanity Fair.

Es evidente que Mindy tiene las cosas claras. La actriz de 36 años sabe lo que no le gusta.

"No me gustan los hombres que no permiten a las niñas ir al colegio. O la gente que se toma a sí misma muy en serio. Tampoco me gustan las mentiras. Lo barato. Cuando la gente canta 'Cumpleaños Feliz' muy lento... Y me encantaría saber aceptar un cumplido", detalla en la publicación.

Mindy -quien protagoniza la comedia romántica desde 2012- recientemente admitió que le gusta grabar escenas de sexo.

"¡Me encantan las escenas de sexo! Obviamente el sexo en televisión no es sexo con penetración pero, como cualquier estudiante de colegio religioso te dirá, simular sexo puede ser también muy divertido ¡Cuanto más, mejor! La mayoría de la gente que está presente son artistas cuyo trabajo es que tus imperfecciones físicas estén envueltas en sombras misteriosas. Cuando termina el día de rodaje, deseas que más gente hubiera estado ahí", describe Mindy en su libro 'Why not Me?' que saldrá a la venta el 29 de septiembre de este año.

Por: Bang Showbiz