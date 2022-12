Miley Cyrus ya no protagonizará la portada de Vogue

El aluvión de críticas y el revuelo causado por su incendiaria actuación en los premios del canal musical MTV le han pasado factura a la polémica Miley Cyrus, ya que la mala prensa recibida tras su provocativo espectáculo ha motivado que la edición estadounidense de la revista Vogue ya no quiera contar con ella para su próximo número de diciembre, a pesar de que el reportaje fotográfico con la exniña Disney ya estaba preparado.

"Anna Wintour [la poderosa editora de la publicación] se quedó horrorizada cuando vio a Miley bailar de una forma tan explícita en la gala de premios, y calificó todo el espectáculo de auténtico despropósito. Teniendo en cuenta la negativa impresión que le dejaron los sexuales movimientos de Miley, Anna ha decidido cancelar los preparativos de la próxima edición de diciembre [protagonizada en principio por Miley] y cambiar por completo el contenido del número", reveló un miembro de la redacción de la revista al diario Daily Mail.

La airada reacción protagonizada por Anna Wintour supone la última de las innumerables muestras de desprecio que ha recibido Miley por tan impactante presentación, una serie de críticas que han llegado también de numerosos compañeros de profesión tan dispares como Harry Styles -- miembro del quinteto juvenil One Direction-- y la veterana Cyndi Lauper.

"Creo que se pasó bastante de la raya y ofreció un espectáculo bastante inapropiado para el tipo de público al que iban dirigidos esos premios. No sé, creo que fomentar la promiscuidad no es la mejor forma de promocionar tu música en ese tipo de eventos televisivos", reflexionó el joven vocalista británico, mientras que Cyndi no dudó en afirmar que sentía "lástima" por la que en su momento se erigió como todo un modelo a seguir por el público infantil.

"Esa niña se ha vuelto loca. Me pareció una actuación muy triste, sin valor artístico alguno. Esos movimientos y esos gestos fueron de una bajeza terrible, y creo que ni siquiera se corresponden con su verdadera personalidad. Me da mucha lástima", explicó la estrella de la década de los 80.



Por: Bang Showbiz