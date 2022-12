Miley Cyrus y Liam Hemsworth se comportan como extraños en público

Desde que surgieron los rumores sobre su posible ruptura, ni la antigua estrella de Disney ni el intérprete australiano se han dejado ver juntos, algo que podría responder a una mala relación de la que habrían sido testigo los asistentes a la presentación en Los Ángeles de la última película de Liam, 'Paranoia', quienes pudieron sentir en primera persona la frialdad que ambos actores demostraron entre ellos.

"Miley y Liam se comportaron durante toda la noche como si ni siquiera se conociesen. Ella llevaba el anillo de pedida de Liam pero se mostraron muy distantes, como si fueran extraños", explicó un testigo del encuentro a la revista Us Weekly.

Sin embargo, parece que quien menos entusiasmo mostró con el encuentro fue Liam, quien no compartió un gesto de demasiada satisfacción cuando Miley se apresuró a darle los dos besos protocolarios.

"Los besos que se dieron mostraron la incomodidad que existía entre ellos, especialmente en él, no parecía muy contento con la situación", añadió el informante.

Liam mantuvo a lo largo de toda la velada una actitud hermética, negándose en rotundo a hablar de su relación con la joven cantante.

"No quiero compartir nada de mi vida personal en Twitter. Intento mantener mi vida personal lo más privada posible. No siento la necesidad de ir pregonando a los cuatro vientos lo que sucede en mi vida", sentenció el actor según recoge la revista Us Weekly.

Por: Bang Showbiz