Miley Cyrus y Jessie J podrían volver a trabajar juntas

La cantante Miley Cyrus ha revolucionado de tal modo el panorama musical con el provocativo baile --llamado 'twerk'-- que desplegó en los recientes MTV Video Music Awards, que otras conocidas intérpretes como Jessie J no han dudado en expresar su deseo de colaborar con la exniña Disney. En el caso de que pronto se materialice un hipotético dueto entre estas dos artistas, la cantante británica pasará de haber trabajado con Miley como compositora de sus canciones a convertirse en su compañera sobre el escenario.

"En este momento Miley es como las aceitunas: o te encanta o la odias. En esta industria es imposible hacer algo sin probarlo primero y, para hacerlo, tienes que llevarlo a cabo delante del público. Me encantaría trabajar con ella de nuevo, sería una experiencia increíble", confesó Jessie J al diario británico Daily Star.

Mientras espera que su propuesta de formar un dúo con la joven artista sea aceptada, la vocalista inglesa puede presumir también de haber colaborado recientemente con el compañero de baile de Miley, el artista Robin Thicke, en el tema 'Calling All Hearts' perteneciente al nuevo álbum de DJ Cassidy.

"Es una canción increíble. Grabamos el videoclip en tres semanas. El tema tiene reminiscencias del grupo estadounidense Earth, Wind & Fire. El sonido es muy similar", aseguró la intérprete.

El éxito musical del que disfruta Jessie J en todo el mundo gracias a su primer disco 'Who You Are' (2011) no ha impedido a la cantante arriesgarse con canciones más maduras para su próximo álbum 'Alive', con el que confiesa haber crecido personalmente durante su composición.

"La acogida ha sido muy buena. Este disco es mucho más maduro y vocal que el anterior, está más centrado en el alma", aseguró Jessie J.



Por: Bang Showbiz