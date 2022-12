Miley Cyrus rinde homenaje a su malograda mascota

La normalmente polémica Miley Cyrus ofreció este sábado una muestra de su carácter más enternecedor al hacer uso de las redes sociales para recordar a su fallecido perro Floyd, animal que perdió la vida el pasado mes de abril al ser atacado por un coyote, y lo hizo a través de un sinfín de fotos que escenificaban algunos de los inolvidables momentos vividos en los últimos tiempos junto a su añorada mascota.

"Llevo todo el día haciendo pulseras y colgantes en memoria de Floyd. Gracias a todos por los mensajes de apoyo que me habéis estado enviando estos últimos días, ahora que se cumplen dos meses desde que nos dejó para siempre. Aprecio mucho vuestros intentos de animarme y sé que él también se habría sentido muy halagado", escribió en su perfil de Twitter tras compartir varias instantáneas del simpático can.

Publicidad

Teniendo en cuenta que la joven artista casi no ha tenido tiempo de dirigirse directamente a sus fans de la esfera virtual desde que arrancara la gira 'Bangerz Tour', que le ha llevado a recorrer buena parte del continente europeo antes de dirigirse a Norteamérica, no resulta extraño que la intérprete aprovechara los escasos ratos libres que le deja el fin de semana para hacer balance de la primera mitad de 2014 y, sobre todo, para escribir todas aquellas "cartas personales" que no había podido enviar hasta ahora.

"Ahora que tengo unas horas libres, voy a escribir todas aquellas cartas personales que tenía que haber mandado hace ya mucho tiempo. Van dirigidas a las personas más importantes de mi vida, a las que quiero más que a nadie en el mundo. Afortunadamente no son demasiadas", aseveró en la misma plataforma.