Miley Cyrus podría tener nuevo novio

La controvertida cantante y el productor musical Mike WiLL Made It establecieron una relación muy estrecha al trabajar juntos para su álbum 'Bangerz'; relación que se afianzó aún más al ocuparse también del video 'We Can't Stop'. Es esta sólida amistad la que muchos ven ya como el inicio de algo que podría ir un poco más allá.



"Todo el mundo sabe que están juntos. Mike protege mucho a Miley. Miley y Mike se cuidan mucho el uno al otro", contó una fuente a la revista National Enquirer.



El rumor se extendió después de que los representantes de Miley y Liam Hemsworth confirmaran que habían roto su compromiso tras meses de especulaciones que aventuraban que la pareja no había resistido las excentricidades de la artista.



Aunque Liam tampoco ha salido de la relación con una imagen limpia, ya que se hizo público que había estado mandando mensajes de corte sexual a la actriz January Jones.



"Liam decidió que quería estar con January en lugar de con Miley. Esto hirió enormemente a Miley, que no pudo perdonarle, por lo que comenzar a salir con Mike fue su forma de vengarse", comentó otra fuente.

Fuente: Bang Showbiz