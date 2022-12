Mila Kunis compara su última película con un 'campo de entrenamiento militar'

La actriz Mila Kunis -quien mantiene una relación con el también actor Ashton Kutcher, fruto de la cual tienen una hija en común llamada Wyatt (2 meses)- puso en riesgo su salud tras perder demasiado peso para la película 'El destino de Júpiter', convirtiéndose así en el proyecto cinematográfico que más le ha exigido a nivel físico.

"Toda la película fue como estar en un campo de entrenamiento militar. Por primera vez en mi vida no tenía ni un ápice de grasa en mi cuerpo. Durante seis meses entrenas cinco días a la semana. Si pruebas a ejercitar tu cuerpo durante todo el día a lo largo de seis meses tú tampoco tendrás ni un gramo de grasa. Ambos [en referencia a Channing Tatum -coprotagonista de la película- y a ella misma] perdimos demasiado peso. Fue horroroso", reveló la actriz a la revista SFX.

La intérprete no se siente nada identificada con su personaje en la ficción, Júpiter, porque nunca ha dudado de sí misma y siempre ha recibido apoyo en todo lo que ha hecho.

"Incluso en mis peores momentos, cuando estaba tratando de decidir qué hacer con mi vida o estaba atravesando la pubertad nunca dudé de mí misma, como sí lo hizo Júpiter. Mi familia siempre ha sido para mí una buena columna vertebral, un gran apoyo. Así que si en algún momento me cuestioné las cosas, nunca fue al nivel que lo hizo Júpiter. Creo que ella se siente sola. Yo siempre he sido muy afortunada, porque nunca me he sentido sola", concluyó.