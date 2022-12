Mike Tyson quiere un papel en serie de televisión

Tras realizar varios papeles como actor desde que se retirara del boxeo profesional en el año 2005 -ha aparecido en películas como "Rocky VI" y "Resacón en Las Vegas"-, a Myke Tyson le gustaría ampliar su historial en el mundo de la interpretación participando en la serie de televisión "Downton Abbey", una drama ambientado en la Inglaterra del siglo XX.

"Me gustaría tener la oportunidad de actuar más ahora que estoy retirado. Pronto tendré mi propio programa de televisión así que cuando viaje a Reino Unido estoy seguro de que conseguiré un papel en "Downtown Abbey". Me encanta esa serie, estoy seguro de que podrían crear un personaje para mí", comentó el exdeportista a la revista Shortlist.

El deportista recordó también alguno de los duros momentos que narra en su biografía "Undisputed Truth"; pasajes que achaca a su traumática niñez.

"En mi infancia sufrí cosas tan terribles que mi paso por la cárcel fue como coser y cantar. Definitivamente, aquellos fueron los peores días de mi vida", reveló Tyson, quien tampoco tuvo reparos al confesar cómo conseguía engañar a los médicos que analizaban su orina durante su etapa en los rings.

"Usaba un pene de mentira y lo llenaba con orina de otra persona. Un amigo me recomendó esa técnica y gracias a ella nadie se enteró de que fumaba marihuana y consumía otro tipo de sustancias. Fue un invento realmente útil y no me costó nada encontrarlo en las tiendas", admitió.

Por: Bang Showbiz

