Miguel Bosé y Alejandro Sanz se unen a la causa latina en Estados Unidos

Los cantantes españoles Miguel Bosé y Alejandro Sanz fueron dos invitados de excepción al macroconcierto 'RiseUp As One' que se celebró ayer domingo en la frontera entre San Diego (California) y Tijuana (México) y con el que, junto a otros grandes artistas como Julieta Venegas, Juanes y Carlos Vives, reivindicaron la profunda relación entre Estados Unidos y México que tan cuestionada se ha visto en los últimos tiempos por el discurso antiinmigración de Donald Trump.

Poco después del histórico evento, los dos artistas no dudaron en echarse a las redes sociales para expresar su entusiasmo por la gran acogida que recibió el espectáculo y por el hecho de que el público contribuyera con su "energía" a hacer que la reunión entre tantos amigos de la industria musical fuera inolvidable.

"Aún se siente la increíble energía que se vivió ayer. Gracias 'RiseUp As One' por celebrar la unidad y la música. Me enorgullece formar parte de este gran evento, qué momento tan maravilloso", escribió Miguel Bosé en su perfil de Twitter, mientras que Alejandro no dudó en apelar una vez más a la riqueza que aporta el intercambio entre culturas: "La diversidad es nuestra madre. Gracias 'RiseUp As One' por un concierto por la diversidad y la unidad en la frontera", apuntó en la misma plataforma.

Más allá del doble carácter festivo y reivindicativo del multitudinario recital, muchos de los participantes aprovecharon su presencia en el escenario para atacar directamente al candidato republicano por haber instigado a miles de estadounidenses a mirar a sus vecinos del sur con hostilidad y a volcar en ellos los problemas que aquejan a la sociedad: una actitud que se refleja claramente en la propuesta de Trump de levantar un muro que separe a los dos países.

"Es un abusón, un experto del marketing, pero nunca será capaz de romper nuestra alma. No a ese muro, voy cortando el odio y sembrando amor", rezan algunos fragmentos de la nueva canción que la siempre combativa Lila Downs presentó a los más de 12.000 asistentes que se dieron cita en San Diego.

Además de celebrar la aportación fundamental que la comunidad latina ha hecho tanto económica como culturalmente al desarrollo de un país como Estados Unidos, buena parte de los artistas que allí se reunieron instaron a los presentes a no quedarse en casa en las elecciones del próximo 8 de noviembre, cuando se decide quién de los dos candidatos -la demócrata Hillary Clinton o el mencionado Donald Trump- ocupará la Casa Blanca, para así defender con ahínco sus intereses y el peso que tiene en la sociedad.

"El día 8 tienen una cita muy importante para decidir si quieren progreso o retroceso y caos. Este país es un país de inmigrantes y si esa unidad se rompe, este país se romperá", aseguró el joven de 20 años Luis Coronel, estadounidense de origen mexicano y uno de los mejores ejemplos de lo que ha dado de sí tantos años de interacción entre Estados Unidos y México.