Mick Jagger se convierte en bisabuelo

El líder de los incombustibles Rolling Stones está de enhorabuena estos días tras recibir el sábado a su primera bisnieta, hija de su nieta Assisi Jackson (21) y el novio de esta, Alex Key. Como informa la revista Hello!, además de ofrecer un nuevo título familiar al veterano Mick Jagger, el nacimiento de la pequeña -de la que todavía no se conoce su nombre- ha convertido a la diseñadora Jade Jagger (42 años) en abuela primeriza y ha llenado de felicidad a todo el clan.

La alegría que desprende la amplia familia del roquero parece resumirse en la reacción que ofreció el cabeza de familia cuando Assisi le dijo que estaba embarazada de su primer retoño. "Me dio un beso en la mejilla y me dijo: 'Bien hecho'. Y yo le contesté: 'Bueno, la verdad es que no he tenido que esforzarme mucho", confesaba la joven madre a la misma publicación.

Eso sí, la nieta de Mick Jagger reconocía que a su abuelo no le hace especial ilusión que la recién nacida pueda tener la osadía de referirse a él como "bisabuelo".

"Imagino que es agradable tener un bisnieto, pero no creo que a mi abuelo le guste la idea de hacerse mayor, o de que le llamen así [bisabuelo]. Yo le llamo Mick, nunca le llamaría abuelo", puntualizaba Assisi.

A pesar de su juventud, la nieta del emblemático músico considera que tiene la edad perfecta para ser madre.

"La verdad es que siempre he sido muy madura, así que no me habría animado a tener un hijo si todavía estuviera haciendo lo que hacen algunos amigos de mi edad: el tonto. Yo no fumo ni bebo, soy muy responsable", sentenciaba la joven.