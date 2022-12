Michael Jackson podría haber sido clonado antes de morir

Antes de su fallecimiento en junio 2009 a causa de una intoxicación de propofol, el cantante Michael Jackson habría pagado millones de dólares a varios científicos europeos punteros en el campo de la investigación genética para que clonaran su ADN con el objetivo de crear réplicas suyas posteriormente.

Con tan controvertida medida, el rey del pop esperaba que su legado pudiese continuar adelante incluso después de su muerte, por lo que habría realizado diversos "depósitos seguros" en diferentes bancos de esperma a lo largo y ancho del globo para que fuesen utilizados en el caso de que falleciera, según confesó el difunto diseñador Andre Van Pier -creador de varios de los trajes más icónicos de Michael y de su hermana La Toya Jackson- a Michael C. Luckman, director del Centro de Nueva York para la Búsqueda de Vida Extraterrestre.

Publicidad

"La primera vez que Van Pier oyó hablar de los experimentos de clonación futuristas y de los depósitos secretos de esperma fue a través de uno de los miembros de un centro especializado en tratamientos de longevidad con base en Panamá, un grupo que rinde culto a los extraterrestres con base en Panamá. El entusiasmo de Michael por todo el tema de la clonación empezó después del éxito de la clonación de la oveja Dolly y fue aumento cuando se enteró del falso rumor propagado por los Raelians, un grupo que rinde culto a la vida extraterreste, que aseguraban que habían logrado clonar al primer bebé humano", aseguró Luckman durante una entrevista.

Las muestras de espermas del malogrado artista habrían sido trasladadas por orden de su familia desde una clínica de fertilidad de Los Ángeles a Inglaterra por razones de seguridad.

"Es algo que Michael quería que se llevara a cabo. Invirtió mucho dinero y tiempo tratando de conseguir su objetivo.

Podríamos ver a muchas grandes estrellas vivas de nuevo gracias a la ciencia. Por ejemplo, el dentista canadiense Michael Zuk compró un diente de John Lennon en una subasta y ya ha anunciado que planea utilizar su ADN para crear una copia perfecta del ex Beatle", concluyó Luckman, quien acaba de concluir su último libro, 'The Battle for Michael Jackson's Soul' [La batalla por el alma de Michael Jackson], que documenta la fascinación de la estrella del pop con la clonación humana.

Publicidad

Por: Bang Showbiz