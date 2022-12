Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones dejan atrás el desamor

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones se tomaron un respiro en su matrimonio de 13 años el pasado agosto, bache que les sirvió para esforzarse en mejorar una relación que ahora atraviesa un momento inmejorable.

"Creo que siempre hemos trabajado en ello. Dos personas que eligen trabajar para mejorar las cosas, significa que lo están haciendo bien. Estamos muy unidos y todo está yendo genial", señaló Douglas a Gayle King durante su paso por el programa 'Entertainment Tonight'.

Durante el tiempo que han estado separados, el actor de 69 años ha aprendido la importancia de cuidar a su pareja.

"En el amor no se pueden dar las cosas por sentadas. A veces nos esforzamos más con extraños a la hora de dar una buena impresión que con la persona que tienes a tu lado. Es importante no acomodarse", apuntó.

Michael sufrió recientemente una lesión después de "dejarse llevar" durante el rito Bar Mitzvah, una ceremonia que celebraron con motivo de la llegada a la mayoría de edad de su hijo Dylan (13) en la fe judía. El percance ocurrió cuando estaban haciendo el baile 'horah', un tipo de danza en el que el homenajeado y los miembros de su familia son levantados en sillas.

"Me lesioné. No sé si se trata de la ingle o una hernia, pero me dejé llevar en el Bar Mitzvah de mi hijo este fin de semana. Nos levantaron en sillas, y creo que fue en ese momento en el que me hice daño", añadió.