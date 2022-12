Michael Douglas: 'En la universidad estaba drogado todo el día''

Él dejó a un lado los libros para dedicar la mayor parte de su tiempo a consumir drogas y a estar rodeado de atractivas mujeres.

"No estudiaba nada y tomaba muchas drogas. Fue un momento mágico para mí porque vivía en una especie de comuna, en una casita de madera que alquilábamos entre tres. Nos bañábamos desnudos, fumábamos mucha hierba y estábamos colocados todo el tiempo. Además íbamos a festivales y bebíamos mucho vino. Fueron unos años maravillosos y llenos de locura", confesó la estrella de cine a la revista GQ.

No sería hasta su tercer año en el campus cuando Michael Douglas comenzó a estudiar teatro, una afición que le hizo fantasear con la posibilidad de convertirse algún día en una estrella de Hollywood. Sin embargo, este deseo se desvaneció por completo tras una primera actuación que resultó desastrosa a ojos de su legendario padre, Kirk Douglas, quien no veía con buenos ojos que su hijo siguiera sus pasos en el mundo de la interpretación.

"Entonces no tenía ningún deseo de convertirme en actor. Era terrible y además sufría pánico escénico. Mi padre vino a ver mi primera obra de teatro, 'Mucho ruido y pocas nueces', y cuando terminé me dijo: 'Hijo, ¡has estado espantoso!'. Yo sabía perfectamente que después de verme se quedó completamente aliviado porque así no tendría que preocuparse por mi futuro como actor", confesó.

Por: Bang showbiz