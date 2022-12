Melanie Griffith planea disfrutar a fondo de su soltería

Ni siquiera el fin de su matrimonio de casi dos décadas con el actor Antonio Banderas ha conseguido acabar con la incombustible energía de Melanie Griffith, que a sus 57 años está decidida a aprovechar al máximo la nueva etapa como soltera que se abre ahora ante ella.

"Durante estos últimos años me dediqué a mi familia, pero ahora soy completamente libre. Así que a partir de ahora pienso hacer únicamente lo que me venga en gana y no habrá nadie que me lo impida", confesó la intérprete a la revista Lecturas durante la presentación de su último proyecto interpretativo, el corto 'Thirst'.

De hecho, tras aparcar a un lado su carrera cinematográfica para dedicarse a apoyar a su ya exmarido Antonio en cada uno de sus proyectos profesionales, Melanie está decidida a retomar su vena dramática con el mencionado cortometraje, una historia que gira en torno al alcoholismo y sus devastadores consecuencias, lo que ha permitido a la atractiva rubia identificarse profundamente con su personaje.

"Soy una alcohólica en fase de rehabilitación, estuve sufriendo ese problema hasta hace cinco años. Así que, obviamente, sentí esa conexión especial con el papel", añadió.

Pese a que su divorcio les ha arrastrado al centro de la tormenta mediática, tanto Melanie como el intérprete español afrontan la atención de los medios como un trámite inevitable para cerrar de una vez por todas su etapa en común, una transición que tratarán de facilitar lo más posible al otro con un "pacto" de silencio.

"Tengo un compromiso con Melanie. Hemos acordado que sobre nuestro divorcio no íbamos a hacer ningún comentario. Es nuestro pacto y, por lo tanto, no hay nada que decir", aseguró Antonio Banderas durante una entrevista al portal Vanitatis.