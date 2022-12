Mel B socializa a través del deporte

La ex Spice Girl Mel B es gran amante del deporte, por lo que no duda en tomarse las sesiones de entrenamiento como una "actividad social", ya que le encanta invitar a amigos a su casa para ver sus programas de telerrealidad favoritos mientras hacen ejercicio.

"El entrenamiento lo veo como una forma de hacer vida social. Tengo un gimnasio maravilloso en casa y algunos amigos siempre vienen a él, vemos televisión basura y nos echamos unas risas", señaló a la edición australiana de la revista OK!

Publicidad

Sin embargo, la cantante de 38 años -madre de Phoenix (14), Angel (7), Madison (2) y madrastra de Giselle, hija de su marido Stephen Belafonte- reconoce que sus planes no siempre terminan siendo tan saludables.

"Un día estábamos viendo 'The Real Housewives of Atlanta' mientras entrenábamos, estuvimos alrededor de una hora y media, pero luego empezamos a beber cócteles. No sé si el ejercicio que hicimos contó algo, pero en mi opinión tenía sentido", apuntó.

Mel B, que también disfruta poniéndose en forma bailando salsa y corriendo al aire libre por Sídney, considera el entrenamiento como una necesidad para descansar de la vida familiar.