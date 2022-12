Meghan Trainor se llevará a toda su familia a los Grammy

La cantante Meghan Trainor (21) está nominada a dos premios Grammy, por lo que acudirá a la gala que se celebrará en Los Ángeles el próximo 8 de febrero y a la que asistirá junto a toda su familia, aunque ella ya sabe quién es el que disfrutará más viendo la entrega de galardones en directo: su padre.

"El año pasado estuve viendo la ceremonia de los Grammy desde casa y esperaba estar ahí algún día, y ahora estoy nominada a dos premios [Canción del año y Grabación del año]. Llevaré a toda mi familia, mi padre tendrá una sonrisa de oreja a oreja", declaró la cantante a la revista PEOPLE.

A pesar de saltar a la fama con su sencillo 'All About That Bass', que encabezó las listas de éxitos en todo el mundo, Meghan ha visto cómo su vida amorosa resultaba afectada negativamente.

"[Los chicos] están intimidados y aterrorizados, y eso que estoy estupenda a día de hoy, así que no sé lo que está pasando", declaraba recientemente la cantante a la revista OK!

Y mientras ellos se animan, ella ya sabe cómo tiene que ser el hombre que la acompañe en su trayecto vital.

"Mi madre quiere que salga con una estrella del pop porque ellos van a entender cómo es mi vida. Estaba pensando que tal vez debería salir con un niño rico que no necesite trabajar. La discográfica no paga para que mi madre venga conmigo. Mi madre es muy trabajadora, es joyera, por lo que no puede permitirse el lujo de viajar conmigo. Necesito un niño rico que no necesite trabajar y pueda estar a mi lado y me diga, 'No nena, estoy aquí, estamos bien, me puedo permitir esto", concluía.