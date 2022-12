Meghan Trainor aconseja cómo encontrar novio

Pese a la fama que le ha dejado su buen hacer en la canción 'All About That Bass', Meghan Trainor no parece tener la misma facilidad para triunfar en otros terrenos, como el del amor. De hecho, al ser preguntada por las tres formas que utilizaría para encontrar novio, no supo que contestar: "Pues si alguien me pudiera decir cómo hacerlo sería genial. Muchas veces ¡no tengo ni idea!", comentó a la revista Top of the Pops. Aunque luego se animó a dar un consejo que sonaba razonable: "Sal con tus amigos cuando te inviten. Yo me quedo en casa muchas veces, pero si saliera, conocería más chicos. Quiérete a ti mismo. Sé positivo. Toma riesgos".

Y seguro que su sugerencia se escucha, no en vano sus fans han demostrado seguirle con fidelidad y fe ciega, lo que no deja de sorprender a la cantante.

"Estaba dando un concierto y un padre se me acercó y gritó: 'Meghan Trainor, ¡eres la mejor!'. Mi mánager me dijo que después había dicho: 'Meghan, salvaste la vida de mi hija'. Me dejó conmocionada durante meses. No dejaba de repetirle a mi madre: '¿Yo salvé una vida? ¡Si solo es una canción de tres minutos!'. Al principio, cuando ves a todos esos fans locos, piensas: no soy Dios, no soy médico y no puedo realizar una operación de corazón. No soy tan fascinante. Pero después, hay momentos en los que ves cuánto llegas a influir en sus vidas y entonces lo entiendes", contaba la estrella a la revista OK!