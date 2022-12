Megan Fox ha aprendido a aceptar su destino

A sus 28 años la actriz Megan Fox, madre de Noah (2) y Bodhi (7 meses) con el actor Brian Green, ha decidido que la mejor manera de no perder la calma cuando le suceden cosas desagradables es aceptando que forman parte de su destino.

"Aceptar tu destino hace posible que ya no te veas a ti misma como víctima de las circunstancias porque entiendes que hay una razón detrás de cada problema y cada obstáculo. Una vez que lo comprendes puedes empezar a aprender de las cosas negativas y a asimilar las lecciones que nos da la vida más rápido. De otra forma, acabarás entrando en un círculo vicioso, cometiendo los mismos errores hasta que te des cuenta de ello y lo superes. Hay que aprender de las pequeñas cosas, como cuando estás en un atasco, donde todo el mundo está enfadado y gritando: 'Jod*r'. A mí por ejemplo esas cosas ya no me afectan. Pienso que no son verdaderamente importantes y por tanto no me alteran", señaló Megan a la revista Loaded.

Otro de los trucos de Megan para mantener su actitud optimista es la meditación, que le permite tener a raya las energías negativas.

"Por supuesto, a veces todavía tengo dudas sobre mí misma y sobre lo que hago, pero no es algo que me pase cada día. La meditación me ayuda a mantener una actitud positiva. Si mantienes una actitud positiva, inevitablemente atraerás positividad. La mayoría de las veces que he tenido que hacer frente a situaciones adversas, estas no provenían de fuerzas externas: las había atraído con mi negatividad", explicó.