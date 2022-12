Megan Fox cree que su belleza e inteligencia la hacen 'peligrosa'

La actriz Megan Fox se siente muy a gusto en su propia piel, se considera a sí misma una mujer guapa y una verdadera "pin up", pero a la vez es consciente de su propia inteligencia, un cóctel que cree que la hace "peligrosa" a ojos de los demás.

"Es algo que me divierte y abrazo esa imagen. Creo que es parte de mi personalidad, parte de mi esencia es ser vista como una pin up y lo disfruto porque sé que no soy ninguna estúpida, mi seguridad no depende únicamente de mi belleza. Soy consciente de que ser lista y guapa me hace peligrosa, y disfruto con ello", reveló la actriz a la revista Loaded.

Publicidad

La intérprete está orgullosa de sus pasos en la gran pantalla, por lo que admite que no tendrá ningún pudor en mostrar sus trabajos a sus pequeños Noah y Bodhi -de 2 años y 7 meses respectivamente- una vez que estos hayan crecido.

"No quiero que mis hijos crezcan con la sensación de que hay algo malo en ello o pensando que las mujeres pueden ser infravaloradas por algo así. Quiero que crezcan sabiendo que ser sexy no implica que seas estúpido o simple", declaró la actriz.