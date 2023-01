Meg Ryan no está interesada en encontrar novio

A la actriz Meg Ryan -que estuvo casada con Dennis Quaid durante diez años y mantuvo además relaciones sentimentales con el actor Russell Crowe y el cantante John Mellencamp- no le interesa encontrar de nuevo el amor, ya que está muy ocupada con su carrera y con su papel de madre de Jack (23) -fruto de su fallido matrimonio con Quaid- y de Daisy (11), a quien adoptó en 2006.

"Me estoy tomando un pequeño descanso [del amor]. Ahora mismo estoy enamorada de mi vida de una manera que me encanta, de mis hijos y de mi mundo", cuenta a la revista Porter.

A la intérprete de 54 años no le preocupa envejecer porque está feliz con su vida y con la persona en la que se ha convertido.

"Me encanta mi edad. Me encanta mi vida ahora mismo. Me encanta saber todo lo que sé ahora. Me encanta la persona en la que me he convertido. Mi vida ha sido muy errática, pero ahora me siento más cómoda con todo. Creo que eso es algo que solo llega con la edad", explica.

A pesar de que la relación de Meg y de su último novio, John Mellencamp, llegó a su fin el pasado verano, eso no les ha impedido trabajar juntos en la película 'Ithaca', en la que el roquero se ha encargado de la banda sonora y la actriz vuelve a compartir pantalla con su amigo Tom Hanks. Desde el punto de vista de Meg, las canciones de su expareja son perfectas para la historia de la cinta porque él es un compositor de "mucha calidad".

"John es el tipo de compositor perfecto para esta historia. Tiene mucha calidad. No hay nada, ni una nota de la música de la banda sonora que no sea suya. Tiene un toque mágico", añade.

Por: Bang Showbiz