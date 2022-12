"Me sentí cerca de Dios cuando salí del armario": Ricky Martin

El cantante portorriqueño Ricky Martin asegura que no le resultó nada sencillo aceptar su homosexualidad, pero que cuando confesó públicamente que era gay sintió una liberación que, de alguna manera, le acercó más a Dios.

"Estaba realmente aterrado antes de confesar mi homosexualidad. No fue nada fácil. Tuve que trabajar mucho mi autoestima y comprender que no importaba lo que pensaran los demás. Lo único que importa es aceptarse uno tal y como es, tener amor propio. No fue nada sencillo, pero en el momento en el que salí del armario me sentí más cerca de Dios", reveló el artista durante un encuentro virtual con sus fans a través de Facebook.

Los temores que vivió el cantante durante esta época, en la que todavía se planteaba si hablar públicamente de su verdadera orientación sexual o negarla por completo, se ven reflejados de alguna forma en su primer libro infantil: 'Santigo, el soñador entre las estrellas', en el que también hace una clara alusión a la estrecha relación que mantiene con su padre Enrique Martín.

"Santiago representa mis miedos, mis inseguridades y también mis triunfos. Pero si hay algo que refleja por encima de todo es la excelente relación que tengo con mi padre", aseguró.

La buena sintonía que el artista boricua siempre ha mantenido con su padre constituye un prototipo de relación cercana que a Ricky Martin le encantaría tener también con sus hijos Valentino y Matteo, por eso no duda en variar su apretada agenda para disfrutar el máximo tiempo posible junto a ellos.

"Siempre trato de tomar mis decisiones basadas en ellos y en su bienestar, desde las horas de descanso hasta la alimentación. Para ellos ya es normal viajar en avión, ir a la prueba de sonido con su padre o que su parque sea un estadio. Les ha tocado vivir esto y van a estar muy orgullosos de su vida. Intento darles todo mi amor y ser un ejemplo para ellos", revelaba durante una entrevista a El Diario de Nueva York.

Por: Bang Showbiz