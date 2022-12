'Me gustaría hacer una película romántica y llevarme a la chica': Benicio del Toro

El actor Benicio del Toro tiene asumida su fama de tipo duro en Hollywood, sin embargo confiesa que le encantaría interpretar el papel de galán en alguna de sus películas para poder llevarse "a la chica".

"Ser tan conocido me da posibilidades; posibilidades para elegir y acceder a muchos trabajos. Aunque echo de menos no haber tenido aún un rol romántico, de esos en los que vistes un traje elegante y al final te llevas a la chica", confiesa el actor en una entrevista a la edición española de la revista Elle.

Pero el intérprete puertorriqueño es todo lo contrario a lo que sugieren sus personajes en las cintas, de hecho siempre intenta hacer gala de su gran "sentido del humor".

"A veces cuando la gente me ve confunde quién soy con los personajes que interpreto. Y yo tengo mucho sentido del humor", añade.

Benicio sacará a relucir esa vena más amable en su próximo trabajo profesional, que eligió pensando precisamente en su hija Delilah (4), fruto de la relación con su expareja Kimberly Stewart.

"Por primera vez he puesto voz a una película de animación, 'El Principito'. He doblado a la culebra. Como tengo una niña tenía ganas de hacer cosas que pudiera disfrutar con ella. Y además es un modo de celebrar la cantidad de películas de dibujos animados que he tenido que ver gracias a ella. Ahora mismo la tengo viendo Yellow Submarine".