"Me encantaría hacer un dueto con Shakira": Juanes en entrevista

Juanes ha protagonizado a lo largo de su carrera numerosas colaboraciones con grandes artistas del panorama internacional -como Nelly Furtado o Laura Pausini- que le han situado en los primeros puestos de las listas de ventas, pero el colombiano tiene pendiente todavía un dueto muy esperado con su compatriota Shakira, un hipotético trabajo que espera se materialice lo antes posible.

"Me encantaría colaborar con Shakira, espero que ocurra al menos una vez en esta vida. Creo que los duetos tienen que producirse de forma natural, tienen que darse cuando tienen que darse, cuando podamos encontrarnos en el camino de la vida. Yo estoy muy dispuesto y el día que llegue, si es que llega, lo celebraremos a lo grande. Ojalá que así sea", señaló Juanes al programa Showbiz de la cadena CNN en Español.

Sin embargo, el carismático intérprete se muestra menos dispuesto a lanzarse a otras novedosas propuestas, como la idea de cantar en inglés, ya que considera que la concentración que requiere interpretar en otro idioma le impediría dar rienda suelta a su espiritualidad.

"El hecho de cantar en otra lengua es como aprender a hablar otra vez. Es necesario cambiar la posición de los músculos, el control del aire, la pronunciación; es todo muy distinto y siento que así se desconecta de la parte espiritual, que para mí es la esencia de la música. No descarto grabar en el futuro un par de canciones o al menos unas líneas en inglés, pero de momento creo que el español es mi camino", apuntó en la misma entrevista.

Juanes está disfrutando al máximo de la gran acogida que ha recibido su último trabajo discográfico, 'Loco de amor', un álbum que nunca habría podido componer si no hubiese atravesado el difícil momento que le llevó a alejarse temporalmente de los escenarios tras la publicación del álbum P.A.R.C.E. en 2011.

"La vida es como una sucesión de aprendizajes, de cosas que te van enseñando y que te ayudan a entender mucho mejor quién eres y cómo puedes enfrentarte a los retos. Llegué a un punto de mi carrera en el que estaba tan agotado, que no disfrutaba del proceso ni de lo que me estaba sucediendo. Eso acabó afectando a mi creatividad y por eso decidí hacer una pequeña parada. Es irónico pero con la perspectiva entiendo por qué tenía que pasar eso. Ahora me siento muy bien, siento que este disco no lo habría podido hacer si no hubiera pasado por esa etapa de mi vida, fue una época triste y solitaria, pero ahora estoy en un momento fantástico", explicó.

El astro de la música también revela que durante esos años tan complicados llegó a decepcionar profundamente a su familia, una situación que jamás volverá a suceder porque ahora es más consciente aún de que su mujer y sus hijos son lo más importante de su vida.

"Me encanta trabajar, irme de gira, pero también disfruto mucho estando en casa con mi familia, creo que nos alimentamos mutuamente, yo necesito de ellos y ellos de mí. Me siento muy orgulloso de mis hijos, es el amor más grande que se puede experimentar, es un milagro de la vida", añadió.