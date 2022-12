Mary-Kate y Ashley Olsen, demandadas por 'explotar y no pagar' a sus becarios

Exbecarios de la compañía Dualstar, propiedad de las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen, han presentado una demanda contra la empresa, a la que acusan de no pagarles por su trabajo, según informa el New York Post.

La demandante principal, Shahista Lalani, asegura en los documentos presentados que aunque las hermanas Olsen siempre se mostraron amables durante sus prácticas en la firma The Row, fue explotada por la diseñadora jefe durante su tiempo de trabajo allí, que tuvo lugar en 2012. "Ellas [Mary-Kate y Ashley] son gente muy agradable. Nunca fueron malas con nadie. Son gente de negocios. [Pero la diseñadora jefe] era muy exigente. Estuve haciendo el trabajo de tres becarios. Hablaba con ella todo el día y toda la noche. Me mandaba correos electrónicos por la noche para el día siguiente, como a las 10 de la noche".

Publicidad

La demanda busca un estatus de demanda colectiva y estima que hasta 40 becarios anteriores y presentes podrían unirse a la queja.

Las responsabilidades de Lalani durante sus 50 horas de trabajo semanales fueron: "Introducción de datos en hojas de cálculo, hacer plantillas técnicas, hacer recados personales para los empleados de plantilla, organizar materiales, hacer fotocopias y coser y cortar patrones, entre otras tareas", según documentos judiciales.

La demandante agrega en los documentos presentados: "Cuando no estábamos haciendo algo, decían: 'Organizad los botones según el código de color'. No teníamos ni 15 minutos de descanso. Eres como un empleado, salvo que no te están pagando. Eran casi crueles contigo. Otros becarios han llorado. Solía ver a muchos chicos llorando mientras servían el café o mientras fotocopiaban cosas".

Una portavoz de la compañía aseguró al New York Post que Dualstar no estaba al tanto de la demanda.