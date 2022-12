Martina Stoessel da permiso a su novio para desnudarse en el teatro

Puede que la joven Martina Stoessel siga manteniendo la imagen angelical de su personaje en la exitosa serie 'Violetta', pero es muy consciente de que no puede imponerle esa misma condición a su novio, el actor Peter Lanzani, por lo que ya le ha dado su aprobación para que se desnude en las representaciones de la obra de teatro 'Equus', la misma que protagonizó en su momento Daniel Radcliffe.

"¡De momento no estoy preparada para ello! Pero me pone muy contenta que cumpla ese sueño. Los dos somos actores y tenemos que aprender a soportar besos en la ficción, y en este caso, que se desnude en público", explicó la joven a la revista argentina Gente, donde aseguró que su chico y ella no son nada competitivos en el terreno profesional porque siguen caminos muy distintos: "Peter es un gran actor y por ahí transcurre su carrera. Yo, en cambio, voy por el lado musical. Sé que me voy a dedicar a la música y voy detrás de ese sueño".

Sin embargo, los planes profesionales de Martina no pasan por seguir los pasos de su pareja dando un giro radical a su imagen con una nueva actitud provocadora, ya que no tiene ganas de ser la Miley Cyrus argentina.

"No me veo haciendo un cambio tremendo. Ser mala no va conmigo. No me sale, vengo de otro lado, no va conmigo. Creo que Miley [Cyrus] tiene mucho talento, no opino nada malo de ella, pero yo voy por otro lado. No tengo por qué ser enemiga de Violetta, no reniego de ella, al contrario, sé que soy lo que soy gracias a ella", aseguraba al periódico argentino La Nación la intérprete, que este 2015 se despedirá del personaje que le dio la fama.